Британия вернется к стратегии борьбы с Россией времен холодной войны

Минобороны Великобритании вернется к военной стратегии противодействия угрозам со стороны России, которой не следовала со времен холодной войны, заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

В оборонном ведомстве вновь начнет работу особое подразделение, отслеживающее угрозы от враждебных стран, которыми Лондон считает Россию, Иран и Китай. Изначально департамент был создан еще в начале 1980-х, но после начала перестройки в СССР был расформирован, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

На этот раз подразделение займется оценкой боеготовности вооруженных сил Великобритании. В частности, как заявил Уильямсон, уже усилена подготовка морской пехоты в рамках арктической программы Норвегии после увеличения активности российских подводных лодок в Арктике, которая «почти достигла уровня холодной войны».

Кроме того, в рамках программы модернизируют британские военные корабли, боевые подводные лодки и вертолеты, а также уделят значительное внимание наступательным кибероперациям.

В сентябре Уильямсон говорил, что Россия «является одной из самых больших угроз безопасности Соединенного Королевства» и пытается переписать итоги холодной войны.