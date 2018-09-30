В Британии пообещали не позволить России переписать итоги холодной войны

Россия «является одной из самых больших угроз безопасности Соединенного Королевства», Москва пытается переписать итоги холодной войны, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

«Мы как нация будем защищать наши ценности, мы не позволим Кремлю переписать итоги холодной войны», – сказал он, выступая в воскресенье на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме, передает ТАСС.

По словам британского министра обороны, страна сталкивается со все большими угрозами: «Иран все более опасен, Северная Корея обладает ядерным оружием». Границы «становятся все более расплывчатыми», так как «враги» Великобритании «действуют в серых зонах при помощи кибератак и лживых новостей».

По его словам, Россия является «одной из самых больших угроз». Он заявил, что Россия якобы увеличивает свое военное присутствие на Украине и в арктическом регионе. «Россия наращивает свое военное присутствие в Арктике, действуют все больше субмарин, все чаще – подо льдами, существуют планы возвести более 100 объектов в Арктике и заново открыть старые советские базы», – сказал британский министр.

Запад провозгласил себя победителем в холодной войне. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Михаил Горбачев «просто хотел покончить с гонкой вооружений» и закончить холодную войну, однако как только Россия открылась Западу, она была обманута. «Вы ответили тем, что огородили нас колючей проволокой», – заявляла Захарова.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что так называемые победители в холодной войне решили перекроить весь мир под себя, под свои интересы.