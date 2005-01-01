Познер извинился за шутку о китайцах

Журналист Владимир Познер принес извинения телезрительнице Туяне Басановой на заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу за свою реплику о китайцах в одной из серий документального сериала «Самые. Самые. Самые».

Коллегия во вторник рассматривала жалобу на Познера, который сам является ее членом. В частности, зрительницу задела фраза «Я не окосел?», которую произнес Познер в отношении большого количества китайцев, находящихся в резиденции Санта-Клауса. В жалобе Басановой говорилось, что ей как «представителю азиатской национальности коренного народа Сибири» очень неприятны «подобные высказывания и особенно жесты», которые, на ее взгляд, «неприемлемы на телевидении, в частности на федеральном канале». Она заявила, что это оскорбляет ее чувства, передает РИА «Новости».

«Это была очень, на мой взгляд, неудачная шутка. На самом деле, я понимаю реакцию госпожи Басановой, я понимаю, что это ее оскорбляет. Я приношу свои извинения. ... Прошу принять мои извинения абсолютно искренне», – сказал Познер, передает ТАСС.

Басанова приняла извинения и согласилась с тем, что конфликт исчерпан.

«Самые. Самые. Самые» – документальный сериал Владимира Познера и Ивана Урганта о Скандинавии и Финляндии, который демонстрировался на Первом канале.