Boeing 737 с трещиной на лобовом стекле сел во Внуково

У Boeing 737 из Сыктывкара при заходе на посадку во Внуково треснуло лобовое стекло, борт приземлился в штатном режиме, сообщили в авиакомпании Utair.

«18 февраля при заходе на посадку во Внуково у Boeing произошло растрескивание верхнего слоя лобового стекла. Посадка прошла в штатном режиме», – отметили в авиакомпании, передает РИА «Новости».

На данный момент проходит проверка причин повреждения стекла, отметили в Utair.

В декабре 2018 года пассажирский самолет, летевший из Тюмени в Уфу, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за трещины в лобовом стекле.