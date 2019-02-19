В Японии пояснили ограничения по поводу объема талии у граждан

В Японии не считается противозаконным превышение нормы объема талии, при этом склонным к ожирению гражданам рекомендовано проходить консультации у врачей, сообщили в министерстве труда, здравоохранения и соцобеспечения Японии.

В отделе проблем метаболизма японского министерства пояснили, что в стране не считается незаконным иметь талию более 90 сантиметров, передает РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что в случае превышения нормы талии для мужчин и женщин рекомендуется проконсультироваться у врачей, так как от этого будет зависеть государственная субсидия на медицинскую страховку.

«Никаких штрафов за превышение величины талии в Японии для физических лиц нет», – заверили в министерстве.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство изучает практику Японии, где гражданам запрещается иметь талию более 90 сантиметров. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что ведомство намерено рассмотреть эту инициативу.

Газета ВЗГЛЯД анализировала это предложение главы Роспотребнадзора. Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург также пояснял, почему в случае с ожирением такое наказание не сработает.