В Минздраве отреагировали на предложение измерять талию у россиян

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что ведомство намерено рассмотреть инициативу об обязательном измерении талии россиян, но на данный момент предложение не обсуждалось.

«Какие-то особые моменты, связанные с производственным здоровьем или еще каким-то, министерством пока не обсуждались, поэтому с учетом того, что вы нам сейчас такую подсказку дали, мы обязательно обсудим», – прокомментировала вопрос об измерении талии Скворцова, передает РИА «Новости».

По ее словам, международные организации рекомендуют измерение талии для определения индекса массы тела и выявления ожирения, являющегося фактором риска для многих болезней.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство изучает практику Японии, где гражданам запрещается иметь талию более 90 сантиметров.

Газета ВЗГЛЯД анализировала это предложение главы Роспотребнадзора. Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург также пояснял, почему в случае с ожирением такое наказание не сработает.