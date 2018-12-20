США, ЕС и Украина стали лидерами по нанесенному России ущербу в торговле

Минэкономразвития представило доклад о предполагаемом ущербе России от введенных против нее торговыми партнерами ограничительных мер: мер защиты рынка, нетарифных мер и санкций.

Ограничительные меры к концу 2018 года против российских товаров ввели 62 государства, передает РИА «Новости».

Российские экспортеры потеряли 6,3 млрд долларов в результате 159 ограничительных мер, передает «Интерфакс».

Если рассматривать количество ограничений, то лидируют ЕС (25), Украина (22) и Индия (16). Кроме того, в список вошли Белоруссия (13), Турция (12), США (девять), Австралия (шесть), Таиланд (пять), Вьетнам (пять) и Бразилия (пять).

По размеру ущерба для России вновь лидирует ЕС – ущерб от его ограничительных мер составляет 2,4 млрд долларов. За ним следуют США (около 1,1 млрд) и Украина (775 млн).

Ограничительные меры Турции оцениваются в 713 млн, Индии – в 377 млн, Ирана – в 320 млн, Китая – в 174 млн, Мексики – в 120 млн, Таиланда – в 102 млн, Белоруссии – в 42 млн долларов.

Сильнее всего пострадали металлургия, сельское хозяйство и химическая промышленность России.

В докладе отмечается, что МЭР при этом удалось устранить и либерализовать 32 торговых ограничения, оказывающих негативное влияние на доступ российских товаров на внешние рынки. Ущерб от устраненных ограничений превышал 330 млн долларов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в антироссийских санкциях есть не только негативное влияние на экономику страны, но и свои плюсы.