Как Запад заставил Россию «включить мозги»

Взгляд
20 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 22:43  |  vz.ru
Разделы

Западные санкции привели российскую рыбную отрасль к рекордам

Западные санкции решили целую серию проблем рыбной отрасли РоссииФото: Игорь Буймистров/ТАСС
Еще несколько лет рыбная отрасль в России переживала системный кризис – масштабное воровство, браконьерство, банкротства и засилье иностранного капитала. Однако теперь, как выясняется, значительная часть этих проблем преодолена, причем настолько, что в текущем году ожидается рекордный вылов рыбы. Каким образом это произошло и что еще необходимо улучшить? Подробности...
Перейти а раздел…

Киев огрызнулся на просьбу США

Киев грозится опять прогнать свои боевые корабли под сводами Крымского мостаФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Военное положение на Украине, похоже, завершилось досрочно – по команде из США. Вообще-то оно истекает на следующей неделе, но Госдеп уже велел заканчивать. Но не успел Госдеп об этом заявить, как один из киевских «ястребов» Турчинов пригрозил вновь послать свои ВМС в Керченский пролив. Неужели Киев хочет продлить военное положение ценой еще нескольких своих кораблей? Подробности...
Перейти а раздел…

Чего не хватает новому закону о защите животных

Животные способны испытывать эмоции и физические страдания – гласит текст законопроектаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
После боев с лоббистами и окрика со стороны президента Госдума все-таки приняла законопроект, защищающий животных от жестокого обращения. Однако зоозащитникам рано праздновать победу. Документ расширяет права «братьев меньших», проясняет судьбу бездомных и правила выгула домашних, ставит вне закона как Шарикова, так и Преображенского, но зияет «дырами». Подробности...
Перейти а раздел…

«Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах

Карьера Нила Ушакова начиналась блестяще – и вот теперь ей грозит самый настоящий позорный крахФото: Артем Геодакян/ТАСС
Блистательная карьера одного из наиболее известных русских политиков зарубежья – мэра Риги Нила Ушакова, похоже, подошла к позорному финалу. Ушакова заподозрили в причастности к крупным коррупционным сделкам, его бизнес-империя трещит по швам, а руководство Латвии требует от него подать в отставку. А виной всему стало предательство интересов русских избирателей Латвии.  Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Кому-то хотелось, чтобы президент объявил войну

Владимир Добрынин, журналист
Жизнь, когда она становится устойчивой, надежной и не заставляет держать наготове валерьянку и нож, потому что завтра, не дай бог, что-то может встать с ног на голову, расслабляет. Становится пресной, требует соли и перца. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Почему нам не хватает настоящего либерализма

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Все, что утверждается властью, столь же последовательно отвергается оппозицией. Противостояние Бродского и Евтушенко на фоне колхозов есть бледное предчувствие тотального торжества желания назло Кремлю отморозить уши. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Индекс ностальгии по СССР снова рванул вверх

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Наше общество творит себе новый миф об очередной «России, которую мы потеряли», об еще одном утраченном благословенном граде Китеже, о канувшей в Лету стране великой справедливости и всеобщего благополучия. Подробности...
Обсуждение: 69 комментариев
    Перейти а раздел…

    Большая пресс-конференция Путина

    Обсуждение: 4 комментария

    Нужно ли отправлять Ту-160 в музей

    Обсуждение: 8 комментариев

    Американский шантаж привел в ярость китайского дракона

    Обсуждение: 15 комментариев
      Перейти а раздел…

      Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель

      В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»
      Подробности...

      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев

      Путин покатал тяжелобольного мальчика на президентском вертолете

      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?
        • Да

        • Нет

        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:США решили повысить стоимость визы для россиян почти вдвое
          Дюжина самых ярких моментов пресс-конференции Владимира ПутинаНидерланды заявили о намерении подать на Россию в суд из-за крушения MH17Путин помиловал пять человекСБУ заявила о задержании трех групп «российских разведчиков»
          В Краснодарском крае истребитель уронил топливные баки на автошколуСША нашли новую «самую серьезную» угрозу в киберпространствеТрамп приказал окончить авиаудары по СирииВ Госдуме раскритиковали планы повышения штрафов за неоплату парковки в Москве
          УПЦ обратилась к Порошенко с просьбойУкраина перебросила к Азовскому морю десантно-штурмовые войскаСтало известно о повышении минимальных цен на крепкий алкогольПевицу Наталью Штурм обвинили в смерти Осина

          криминальная хроника


          Банда чекистов и полицейских использовала языческие ритуалы

          «шокирующая информация»


          Выяснилось, как в детском центре выявили насильника-анестезиолога

          «тюкнули себе по голове»


          Чаплин посмеялся над попыткой «древних укров» украсть священный предмет у Москвы

          Видео

          «бесцеремонная попытка»


          Посол США в Германии заявил об «удушающих последствиях» «Северного потока – 2»

          возрождение нацизма


          Украинские силовики подняли в окопах Донбасса флаг со свастикой

          Керченский пролив


          Киев огрызнулся на просьбу США

          «метро для автомобилей»


          Новое изобретение Маска оказалось дорогим и бессмысленным

          подозрения в коррупции


          «Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах

          Гуманизация законодательства


          Егор Холмогоров: Русским разрешили не «фильтровать базар»

          «Лихие девяностые»


          Игорь Молотов: Тосковать по Сталину, взрывать и убивать ради Ленина

          Мировой гегемон


          Дмитрий Родионов: Последний довод США против «Северного потока – 2» – война

          на ваш взгляд


          Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?

          Как Запад заставил Россию «включить мозги»

          Под санкциями Россия поняла, зачем СССР многое делал сам    20 декабря 2018, 21:30
          Фото: Егор Алеев/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В антироссийских санкциях есть как негативное влияние на экономику страны, так и свои плюсы. Главный положительный момент в том, что санкции заставили включить мозги по многим направлениям, считает президент Владимир Путин. Как именно это произошло, в чем достигнуты наибольшие успехи – и что стоило бы сделать еще?

          Влияние западных санкций на российскую экономику во многом преувеличено. Если после мирового кризиса в 2008–2009 годах российская экономика без санкций упала на 7,8%, то в 2015 году – только на 2,5%, привел пример президент Владимир Путин на большой пресс-конференции. Даже Минфин США считает, что падение в 2,5% в 2015 году только на треть связано с санкциями, а на две трети – все-таки с падением цен на энергоносители.

          Точно рассчитать отрицательное влияние санкций действительно тяжело. Зато эффект от падения цен на нефть вполне поддается оценке. Как известно, обвал нефтяных котировок привел к девальвации рубля, всплеску инфляции и сокращению реальных доходов населения.

          И все же в целом экономика России сумела адаптироваться к внешним ограничениям. Более того, Владимир Путин отметил наличие плюсов от введения санкций. «Это заставило нас включить мозги по очень многим направлениям. И, кстати, западные эксперты это тоже признают», – сказал Путин.

          Что же имел в виду президент? Вероятно, то, что после развала СССР Россия стала надеяться исключительно на импорт и на западные технологии, товары и услуги, забыв о необходимости развивать собственные. В итоге сегодня в России, например, отсутствуют технологии производства электронных компонентов по технологии 32 нм и менее. Интегральные схемы, которые нужны всем – и для компьютеров, серверов, смартфонов, и для автопроизводителей, и для медицинских устройств, и даже военным, Россия импортирует. Причем зависит в этом плане от американских поставщиков.

          Или, например, СССР был одним из мировых лидеров по производству одежды, обуви и изделий из кожи. Уровень импорта не превышал и 3%, а сама отрасль приносила более 12% ВВП страны. Но все это было разрушено. Сегодня Россия обеспечивает себя одеждой российского производства всего на 15% и обувью на 14%.

          «Зависимость от импорта принимали как данность, пока санкции не ограничили нам доступ к ряду важных технологий. Только тогда пришло понимание, почему СССР многое делал сам. Сейчас мы восстанавливаем собственную ресурсную базу. Конечно, здесь много сложностей, и это требует времени»,

          – говорит первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

          Однако программы импортозамещения уже дали плоды. «Сельское хозяйство сделало невероятный рывок, который трудно себе и представить было: объемы продаж на внешний рынок увеличились в 16 раз, просто невероятно», – отметил Путин.

          Импортозамещение в сельском хозяйстве и в пищевой промышленности – это один из главных плюсов санкционной войны. Эмбарго на ряд европейских продуктов вкупе с господдержкой позволили более свободно вздохнуть отечественным производителям. В итоге сельское хозяйство стало настоящим драйвером российской экономики: в 2016 году оно прибавило 4,8%, в 2017-м – 2,8%.

          В этом году, правда, в процентах результат получается уже не такой впечатляющий – АПК покажет рост максимум на 0,5%. Низкие проценты объясняются просто. В 2017 году был исторически максимальный урожай зерна за всю историю, поэтому сравнение с этим годом не в пользу года текущего. Подвели также погодные условия – во многих российских регионах даже объявляли чрезвычайную ситуацию. Так, в 2017 году было собрано 135,5 млн тонн зерновых, а в этом году – только 110,5 млн тонн. Однако это все равно третий результат за всю историю России по сбору урожая.

          Программа импортозамещения сработала и в животноводстве. За последние три–четыре года были построены крупные животноводческие комплексы. По данным Минсельхоза, доля импорта в потреблении свинины в России сократилась в три раза, а мяса птицы – в 2,5 раза. Более того, здесь даже наблюдается затоваривание, поэтому фермеры срочно ищут зарубежные рынки сбыта. И новые рынки благодаря переговорам на высшем уровне находятся. Например, открыла свой рынок для российского мяса Япония. Ведутся переговоры по этому вопросу и с Китаем.

          На экспорте сельскохозяйственной продукции Россия начала зарабатывать на треть больше, чем на экспорте оружия. Так, в этом году экспорт сельскохозяйственных товаров составит 25 млрд долларов (против 20 млрд долларов в 2017 году). Тогда как экспорт оружия составляет 16 млрд долларов. «Мы будем поддерживать развитие инфраструктуры в области сельского хозяйства и экспорта. На это специально отводим на ближайшие годы около 400 млрд рублей – это развитие портов, дорог и так далее, поддержка экспорта финансовая», – заявил президент.

          Заместить импорт удается и в других сферах. Доля отечественного транспортного машиностроения по состоянию на 2017 год составила 98%, в автомобилестроении – 85%. По некоторым ключевым направлениям показатель держится в районе 80%, отметил президент.

          Стоит отметить также успехи в импортозамещении в военной сфере.

          «Россия сумела воссоздать хотя бы в миниатюре те военные производства, которые остались на Украине,

          и через это укрепить свой суверенитет и свои позиции на мировом рынке вооружений», – говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

          Всего в 2018 году на импортозамещение Россия потратила 600 млрд рублей, из них 125–128 млрд рублей – из федерального бюджета. «Действительно, санкции и антисанкции стали одним из катализаторов развития импортозамещения в России. Нам удалось добиться успехов в машиностроении и пищевой промышленности», – говорит Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс».

          С одной стороны, российская экономика потеряла за четыре года примерно 200–250 млрд долларов выпадающих заемных ресурсов, которые, если бы санкций не было, российские коммерческие предприятия направляли бы на рост бизнеса, не отвлекая собственные оборотные средства, замечает Жарский. С другой, российские компании научились занимать в Азии, а «Роснефти» удалось продать пакет в 19,5%, когда никто не верил, что это возможно. «Эти победы не стоит недооценивать, они действительно сделали более гибким мышление предпринимателей», – считает эксперт.

          Производство и использование отечественного продукта активно поощряется и административными мерами. Начиная от всевозможных преференций для отечественных компаний, участвующих в тендерах и госзакупках, и заканчивая требованием правительства от госкомпаний переходить на отечественный софт.

          «Успехи, безусловно, есть, и список изменений получается внушительным. В сельском хозяйстве есть, например, бум сыроварения. Но, к сожалению, темпы этих изменений и их объемы для нашей большой страны не слишком велики. Технологическое отставание у нас по-прежнему серьезное», – говорит Андриевский.

          И основной негативный эффект санкций может накрыть Россию позже. «Через три–четыре года запрет на импорт определенных технологий, в том числе в геологоразведке и нефтедобыче, может привести к необратимому отставанию и тотальной зависимости от импорта определенного оборудования. Например, около 90% ключевых технологий добычи углеводородов на шельфе – иностранные», – предупреждает Дмитрий Жарский.

          Если, конечно, Россия не создаст собственные технологии – или же не договорится с другими странами, например с Китаем. По крайней мере, на ноябрьском заседании Совбеза был одобрен проект новой доктрины энергетической безопасности. Одно из ее направлений – усиление работы в части импортозамещения критических технологий на случай запрета их поставок в Россию.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............