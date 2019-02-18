Самбиста заподозрили в убийстве у ночного клуба в Волгограде

В Волгограде 23-летнего молодого человека задержали по подозрению в убийстве 18-летнего юноши в ночном клубе, по данным СМИ, нападавший является профессиональным самбистом.

Профессиональный самбист одним ударом убил оппонента во время драки в ночном клубе, передает местное издание v1.

Тело молодого человека было найдено утром в субботу у ночного клуба, его смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, сообщается на сайте регионального СК.

По данным следствия, 18-летний парень вышел на улицу из заведения в сопровождении троих людей, один из которых на данный момент подозревается в причастности к его гибели.

«В ходе допроса 23-летний житель Дзержинского района сознался в содеянном, рассказав следователям, что, заступаясь за брата, с которым у потерпевшего в клубе произошел конфликт, нанес один удар. Молодой человек упал на асфальт и перестал подавать признаки жизни», – говорится в сообщении ведомства.

На данный момент подозреваемый задержан, следствие подало в суд ходатайство об аресте. Отмечается, что ранее ни подследственный, ни погибший в поле зрения правоохранителей никогда не попадали.

Ранее СМИ сообщали, что во время массовой драки в Москве от ножевых ранений погибли два человека.