Главный пропагандист ИГ схвачен на подконтрольной США территории Сирии

Американской издание The New York Times утверждает, что на подконтрольной «Силам демократической Сирии» территории схвачен гражданин Канады африканского происхождения, который озвучивал видеоролики с пропагандой идеологии запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*».

По имеющимся у издания сведениям, речь идет о 35-летнем гражданине Канады африканского происхождения Мухаммеде Халифе, который озвучил несколько десятков аудио- и видеозаписей боевиков, передает ТАСС.

Среди его работ есть видео расправы боевиков над заложниками, в числе которых сирийские военные, американский репортер Джеймс Фоули и иорданский пилот Муаз Юсеф аль-Касасиба.

«Его голос – наиболее узнаваемый из тех, который на английском языке когда-либо звучал в пропаганде ИГ**», – констатировал Чарльз Уинтер – старший научный сотрудник центра по изучению распространения радикальных идей при Королевском колледже Лондона.

Сам задержанный боевик заявил изданию, что не сожалеет о содеянном. В материале утверждается, что задержание Халифы произошло в январе, а в настоящее время он находится под стражей в Сирии.

Халифа попал из Саудовской Аравии в Канаду еще ребенком, где проходил обучение в университете в Торонто. В Сирию он прибыл в 2013 году и вскоре вступил в ряды боевиков, после чего принимал участие в боевых действиях на стороне террористов.

Напомним, в минувшую субботу глава Белого дома Дональд Трамп призвал европейские страны забрать из Сирии «своих боевиков», в противном случае он обещал освободить их.

В Совфеде предположили, что Трамп таким образом хочет вывести европейских боевиков из-под удара.