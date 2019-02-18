В понедельник синоптики пообещали москвичам по-зимнему теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром столбики термометров в Москве покажут 1 градус ниже ноля. К обеду температура опустится до 3-4 градусов мороза. Ветер прогнозируется переменных направлений, силой 2-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.