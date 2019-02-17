За средствами нацпроектов собрались установить сквозную систему контроля

Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался за создание сквозной системы контроля за расходованием средств, выделяемых на национальные проекты.

«Должна быть система сквозного контроля за тем, как эти деньги (бюджет нацпроектов – прим. ВЗГЛЯД) расходуются», – заявил он в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ, передает ТАСС.

Он отметил, что контролировать расходование средств должны на федеральном уровне, в правительстве, министерствах и ведомствах, а также на уровне властей регионов и в муниципалитетах.

«Но при этом мы не должны создавать такую систему контроля, когда все будут ходить со связанными руками и говорить: мы хотим что-то сделать, но не можем», – добавил Медведев.

Он подчеркнул, что нельзя бюрократизировать процесс реализации нацпроектов.

Ранее Дмитрий Медведев говорил, что планирует постоянно выезжать в регионы для контроля за реализацией нацпроектов, чиновники будут нести личную ответственность за результат.