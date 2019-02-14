Медведев пообещал лично контролировать реализацию нацпроектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании российского инвестиционного форума в Сочи, сообщил, что планирует постоянно выезжать в регионы для контроля за реализацией нацпроектов, чиновники будут нести личную ответственность за результат.

«Отчеты – нужны, и мне лично, и правительству, но следить за ситуацией только из московских кабинетов невозможно, поэтому и я, и мои коллеги по правительству будут выезжать в регионы. Мы об этом договорились», – приводит его слова ТАСС.

Медведев сказал, что такие поездки уже начались.

«За каждую недостроенную школу, за каждый не построенный, не отремонтированный километр дороги, не приведенный в порядок парк или неубранную свалку будет отвечать не «абстрактная» власть, а конкретный чиновник. Отвечать – перед правительством», – подчеркнул Медведев.

По его словам, нацпроекты помогут решить проблемы во многих сферах. «Важно, чтобы граждане в нашей стране, чтобы люди не терпели, что называется, до светлого будущего – а эти обещания нам всех хорошо известны, особенно людям более старшего поколения, – а чувствовали результаты каждый день. Поэтому люди доверяют не красивым презентациям, словам, а тому, что видят своими глазами», – приводит его слова РИА «Новости».

Медведев отметил, что опыт реализации национальных проектов, приобретенный в 2005 году, стал базой для реализации новых нацпроектов в 2019 году. «Мы начинаем – не «с нуля». У нас есть успешный опыт национальных проектов 2005 года», – сказал он. Медведев напомнил, что тогда правительство занималось только отдельными направлениями. Но тем не менее добилось серьезного роста в конкретных сферах.

«Сегодня у нас принципиально новый этап. Речь идет не о точечных реформах, а о комплексных преобразования практически во всех сферах, причем одновременно, – подчеркнул Медведев. – Нацпроекты – это единая матрица, в которую укладывается вся жизнь страны».

По его словам, национальные проекты позволят преодолеть структурные дисбалансы в экономике России.

Медведев также предсказал экономике России «мощную гравитацию».