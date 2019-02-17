Глава МИД Японии анонсировал визит Лаврова в Токио

Министры иностранных дел Японии и России договорились о скором визите главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Токио, заявил Таро Коно на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Коно подчеркнул, что проблема заключения мирного договора не может быть решена в одночасье, передает ТАСС.

«Это проблема, решение которой не удавалось найти более 70 лет. Но я хотел бы приложить совместные [с Россией] усилия для того, чтобы вместе достичь этой цели», – приводит слова главы японского внешнеполитического ведомства Киодо.

По его словам, главы МИД России и Японии на полях Мюнхенской конференции по безопасности договорились проработать скорый визит Сергея Лаврова в Токио.

Тем временем глава МИД России Сергей Лаврова по итогам переговоров с японским коллегой сообщил, что в ближайшие недели заместители глав МИД России и Японии Игорь Моргулов и Такэо Мори проведут консультации по теме мирного договора, а на 2 апреля запланирован раунд стратегического диалога на уровне первых заместителей.

«Мы (с главой МИД Японии Таро Коно) договорились о дальнейшей работе. У нас есть заместители, которые по поручению президента России и премьер-министра Японии занимаются этой работой между встречами глав МИД», – отметил Лавров.

«Параллельно развивается стратегический диалог на уровне первых заместителей министров иностранных дел, очередной его раунд состоится 2 апреля», – добавил глава МИД России.

Напомним, в четверг стало известно о намерении Японии пересмотреть стратегию переговоров с Россией о заключении мирного договора. Решение Японии изменить стратегию по Курилам объяснил газете ВЗГЛЯД востоковед Дмитрий Стрельцов.