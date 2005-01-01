Эксперт объяснил решение Японии изменить стратегию по Курилам

«Японская сторона постепенно приходит к пониманию, что нужно по-другому позиционировать эту проблему, например, как делимитацию границы, а не как закрепление итогов Второй мировой войны», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Дмитрий Стрельцов, комментируя сообщения о том, что японский премьер Синдзо Абэ решил пересмотреть свою стратегию по Курилам.

Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов не удивился сообщениям японских СМИ о том, что премьер-министр Синдзо Абэ решил пересмотреть свою стратегию по переговорам с Россией о статусе Курил и больше не рассчитывает разрешить территориальный спор до конца этого года. Эксперт признался, что к возможности прорыва в этих переговорах всегда относился с определенным скепсисом именно потому, «что данная проблема ставится в контексте мирного договора».

«Мирный договор – это не тот инструмент, который позволит решить эту проблему, так как с российской точки зрения мирный договор закрепляет статус-кво Южных Курил как части современной России. Рассматривать этот договор в другом контексте Россия никогда не будет. Наверное, японская сторона постепенно приходит к пониманию, что нужно по-другому позиционировать эту проблему, например, как делимитацию границы, а не как закрепление итогов Второй мировой войны», – считает Стрельцов.

Эксперт прогнозирует, что в конечном счете обе стороны придут к тому, что данную проблему «надо будет решать не как часть мирного договора, а в другом договорно-правовом юридическом плане, например, в контексте подписания договора о дружбе и добрососедстве».

«То, что Абэ пересматривает временные рамки, которыми он себя ограничил, означает приход японского руководства к выводу, что на данном этапе решение территориального вопроса – нереалистичная цель. Нужно переосмыслить саму цель и временные рамки. Если этого не будет сделано, то не только Абэ до окончания своего срока, но и последующие кабинеты не смогут достичь этой цели», – уверен эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, пересмотреть стратегию переговоров с Россией о заключении мирного договора Абэ решил после встречи с президентом России Владимиром Путиным 22 января. А до этого он планировал выйти к рамочному соглашению в конце июня на форуме G20 в Осаке.

О смене стратегии свидетельствует и высказывание Абэ на парламентских слушаниях на этой неделе. Он заявил, что не будет ограничивать срок переговоров этим годом. После этого в Японии стали сомневаться, сможет ли он решить этот вопрос до сентября 2021 года, когда истечет срок его полномочий.