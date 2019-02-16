Власти Испании заявили о готовности решить вопрос об останках Франко

Решение о месте перезахоронения останков экс-глав Испании Франсиско Франко примет правительство страны, если этого не сделают родственники, сообщил телеканал TeleMadrid.

Правительство Испании приняло решение об эксгумации останков Франко. У его семьи есть 15 дней на выбор места для перезахоронения, передает «Интерфакс».

В августе 2018 года правительство Испании приняло декрет о перезахоронении Франко, похороненного в базилике в Долине Павших, так как нынешнее место «демонстрирует отсутствие уважения миру и жертвам, которые там захоронены».

В июне правительство Испании во главе с социалистом Педро Санчесом, пришедшее к власти в королевстве в начале июня, объявило о твердом намерении перенести останки Франко.