Трампу указали на несогласие Конгресса США на объявление войны Венесуэле

Американские законодатели из Республиканской и Демократической партий в Палате представителей раскритиковали готовность администрации Дональда Трампа рассматривать «военный вариант» разрешения кризиса в Венесуэле, что противоречит позиции Конгресса США.

На слушаниях в комитете Палаты представителей по иностранным делам конгрессмены выступили против военной интервенции США в Венесуэлу, передает ТАСС.

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Демократ Ами Бера напомнил, что главнокомандующий Соединенных Штатов «без разрешения американского Конгресса» не может применять военную силу, объявлять войну.

«Президент [США Дональд Трамп] должен проконсультироваться с нами перед этим и получить от нас соответствующее разрешение», – сказал конгрессмен.

Его поддержал однопартиец Дэвид Сисилини, напомнив, что «Конгресс не объявлял войну Венесуэле», а также добавив, что «Соединенные Штаты не должны выбирать лидеров других странам».

Он также пообещал внести в Конгресс законопроект, запрещающий президенту любые военные действия на территории Венесуэлы без разрешения законодателей.

В свою очередь Республиканец Кен Бак «подверг сомнению возможность» не только переброски американских войск на территорию республики, но и раскритиковал публичные заявления Трампа о рассмотрении этого вопроса.

В четверг глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз предостерег США от любого силового вмешательства в Венесуэле.