Знатоки «Что? Где? Когда?» оценили произошедшее между Друзем и Бером

Работники телевидения и знатоки «Что? Где? Когда?» прокомментировали произошедшее между Александром Друзем и главным редактором шоу «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером.

По словам продюсера одной из телепередач, поступок Бера его покоробил, сообщил «Московский комсомолец».

«Это было его ошибкой или даже намеренной непорядочной кампанией против Друзя. (...) В общем, это крайне непорядочно, на мой взгляд, бездоказательно и бросает тень на обе программы», – отметил продюсер.

По мнению кандидата исторических наук, доцента Сергея Виватенко, члена элитарного клуба знатоков «Что? Где? Когда?», «эту ситуацию ни в коем случае нельзя спускать на тормозах, надо обязательно передать ее в следственные органы».

«Что произошло? Один человек обвинил другого, предоставил запись разговора. Другой признался, что разговор был, но на самом деле это не он предложил разделить деньги, а ему предложили. Ну смешно, ей Богу! А разобраться надо обязательно, потому что сейчас вообще непонятно, кто виноват. Возможно, двое», – добавил Виватенко.

При этом он выразил мнение, что эту ситуацию «все скоро забудут», так как «Друзя отстранили, а Бер вообще никогда не играл».

«Я хорошо знаю обоих участников скандала, но пока не стану анализировать его детали. Считаю, что произошло служебное преступление, оценку которому должны дать руководство программы «Кто хочет стать миллионером», – сказала дама-«ветеран» из команды знатоков.

Напомним, Бер заявил, что Друзь пытался его подкупить, чтобы забрать выигрыш в шоу «Кто хочет стать миллионером?». В ответ магистр «Что? Где? Когда?» сам обвинил Бера в попытке подкупа, а менеджер Друзя назвала заявления главного редактора программы провокацией.

Первый канал пообещал разобраться в ситуации, а его гендиректор Константин Эрнст предположил, что причиной скандала может быть личный конфликт между Друзем и Бером.

Сам Бер счел решение об отстранении от работы справедливым.