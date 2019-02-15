Актриса из «Вечного зова» призвала украинцев изолировать себя от россиян

Народная артистка СССР, украинская актриса Ада Роговцева заявила, что россияне всегда снисходительно относились к украинцам.

«Их приучили, что украинцы хуже, что мы – вымышленный народ, выдуманная речь, «младший брат». Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого», – сказала Роговцева изданию ZIK.

Она сообщила, что в России давно считают Крым своим и нельзя их «переучить».

«Наверное, надо изолировать себя от них», – высказала мнение артистка.

Роговцева известна российскому зрителю по киноэпопее «Вечный зов» и другим ролям.