Орешкин признался, что его не любят в правительстве

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин признался, что в правительстве его многие недолюбливают.

Губернатор Пермского края Максим Решетников в эфире «Россия 24» спросил у министра, насколько правительство готово решать структурные дисбалансы, передает РИА «Новости».

«Здесь правительство в моем лице, конечно же, к этому готово. Министерство экономики должно быть такой занозой у всех министерств. На самом деле, многие меня уже в правительстве не любят, потому что я разрушаю этот комфортный режим, в котором существуют другие», – ответил Орешкин.

По его словам, правительству нужно слышать губернаторов. Орешкин отметил, что механизм Госсовета позволяет видеть те проблемы, которые есть, и выводить «из зоны комфорта всех, кто есть в правительстве».

«Губернаторы через механизм Госсовета должны из зоны комфорта выводить членов правительства, чтобы они не сидели в своих отраслевых домиках и не наслаждались какой-то ситуацией, когда им хорошо, но при этом экономике плохо», – отметил Орешкин.

Он добавил, что экономический рост всегда будет выходом из зоны комфорта. «Поэтому наша совместная задача – выводить всю систему госуправления из зоны комфорта, заставлять двигаться вперед», – подвел итог Орешкин.