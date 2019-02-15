Топ-менеджер структуры Газпрома в Дагестане задержан по делу Арашуковых

Заместитель генерального директора «Газпром межрегионгаз Махачкала» Даниялбек Багаутдинов задержан по подозрению в мошенничестве по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца, советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, сообщил источник в силовых структурах Дагестана.

Источник ТАСС сообщил, что дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По месту жительства и работы Багаутдинова проводились обыски.

Напомним, в январе сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова задержали прямо в зале Совета Федерации. Его обвиняют в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе.

Также был арестован отец сенатора, советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Он обвиняется в хищении газа на сумму свыше 30 млрд рублей. Обоим предъявлены обвинения. Также арестованы некоторые родственники и знакомые Арашуковых, которые занимают высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.