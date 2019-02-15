В отношении представителя папы римского открыли дело о домогательствах

В отношении представителя Ватикана во Франции Луиджи Вентуры открыто уголовное дело в связи с сексуальными домогательствами.

По данным местных СМИ, дело в отношении 74-летнего Вентуры открыли еще 24 января, но известно об этом стало только сейчас, передает РИА «Новости».

Из материала следует, что апостольского нунция обвиняют многократных прикосновениях к молодому «сотруднику парижской мэрии, который приветствовал его во время церемонии».