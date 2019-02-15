Российского бизнесмена заподозрили в обмане белорусов на 12 млн рублей

Фирма из Подмосковья не уплатила белорусским предприятиям почти 12 млн рублей за молочную продукцию, сообщают белорусские правоохранители.

Дятловской прокуратурой возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, передает комитет госконтроля Белоруссии.

Организация подозреваемого несколько лет приобретала белорусскую молочную продукцию для продажи под своей маркой. По данным следствия, в июне 2018 года была приобретена очередная партия.

«Однако директор подмосковного коммерческого предприятия не рассчитался со своими поставщиками, обещая сделать это со дня на день. Тем не менее, белорусские предприятия продолжили отпускать молочную продукцию без оплаты, а одно из них – с превышением установленного страховым договором лимита», – сообщили в комитете.

В итоге в августе того же года фирма объявила о банкротстве и ликвидации. Проверяется законность действий должностных лиц белорусских предприятий.