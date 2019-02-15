Разведчик рассказал о хитром приеме НАТО против СССР в Афганистане

Контрразведчик времен афганской войны, Герой Советского Союза Борис Соколов рассказал о противостоянии спецслужб НАТО советской армии.

Прославленный генерал-майор запаса ФСБ Борис Соколов рассказал в интервью РИА «Новости», как западные силы спецопераций пытались воздействовать на советскую армию в ходе выполнения операций в Республике Афганистан.

«Был даже фальсификат газеты «Красная Звезда». Четыре страницы, как положено. Отпечатано на бумаге, напоминающей пластик – для долговременного потребления: прочитал – передай другому. Не мокнет. Соблюдены абсолютно все детали – вплоть до адреса редакции. И нарисован наш боец, втыкающий «Калашников» штыком в землю, и надпись «Домой!», – описывает он.

Также он вспоминал, что на складах противника находили книги запрещенных ныне в России «Свидетелей Иеговы*», «Адвентистов седьмого дня», а также «Архипелаг Гулаг» Солженицына.

Применялась и самая современная техника. «Пару раз мне ставили задачу перехвата работающих скоростных радиопередатчиков, которые используются для передачи информации через спутник. Сигнал сжимается, и в долю секунды он выстреливается в пролетающий спутник», – описывает контрразведчик. Тем не менее, и этому удавалось противостоять.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов отметил, что именно в Афганистане против СССР США впервые применили метод «войны иррегулярными войсками», который сейчас используется в Сирии. Он добавил, что ситуация в Сирии стала «последствием Афганистана».

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в день 30-летия вывода войск из ДРА, необходимо заново дать оценку тому, что делала советская армия в Афганистане и каким должно быть отношение к ветеранам-афганцам.