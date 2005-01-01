Шаманов рассказал о войне США против СССР иррегулярными войсками

США в Афганистане впервые применили против СССР метод «войны иррегулярными войсками», который сейчас используется в Сирии, заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов.

Шаманов отметил, что теория, которую в США называют «войной иррегулярными войсками», а в Китае – «войной через просачивание», возникла «тогда» в Афганистане и «сегодня реализуется», передает ТАСС.

Генерал-полковник указал, что иррегулярные войска получают серьезное финансирование со стороны Запада, что позволило им стать «хорошо организованной силой, которая сокрушала государства». В частности, речь идет об Ираке и Сирии.

Такой метод позволяет оказывать влияние на ситуацию в стране из соседнего государства.

«Таким государством был Пакистан. Там присутствовали американские, и не только, инструкторы, но напрямую они не могли участвовать в боестолкновениях с 40-й армией», – пояснил Шаманов.

По его словам, американцы тщательно изучили и приспособили для своих нужд опыт партизанского движения в СССР времен Великой Отечественной войны.

Шаманов считает, что ситуация в Сирии стала «последствием Афганистана».

Напомним, США заявили о достижении мирных договоренностей с талибами.