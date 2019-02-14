Патрушев предупредил о возможности молдавского Майдана

Запад может организовать молдавский «майдан» в Кишиневе по украинскому сценарию, если на выборах в парламент Молдавии выиграют социалисты, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«В случае же победы социалистов не исключено, что Запад организует правых на создание молдавского «майдана» в Кишиневе и подтолкнет их к импичменту президента», – заявил Патрушев в интервью «Комсомольской правде».

Он отметил, что Вашингтон и Брюссель не скрывают желания добиться «евроатлантической ориентации правительства и парламента Молдавии», что будет возможно, если на предстоящих выборах победят сторонники этого курса.

«При этом опросы населения показывают, что в избирательной кампании лидирует партия социалистов президента Игоря Додона, выступающая за развитие отношений как с Россией, так и с Евросоюзом, и против румынизации независимой Молдавии. Однако это Запад не устраивает», – заявил Патрушев.

По его словам, дискредитировать Додона пытаются правые силы, которые навязывают мнение о «целесообразности отстранения социалистов от избирательной кампании».

«Молдавское общество подталкивается к расколу и конфликтам, избиратели разделяются по принципу – за или против Запада. Это привычная политика творцов «цветных революций». Подобное мы уже наблюдали на Украине в 2014 году, когда был осуществлен государственный переворот», – добавил Патрушев.

Ранее в МИД России заявили, что посол США в Молдавии Дерек Хоган активно участвует во внутриполитических процессах в стране, что говорит о попытках вмешаться в предвыборную ситуацию.