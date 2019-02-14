Опубликовано видео с места столкновения самолетов во Внуково

Следственный комитет опубликовал видео с места столкновения двух самолетов в аэропорту Внуково, СК устанавливает причины произошедшего.

«Следователи устанавливают обстоятельства и причины ЧП в аэропорту Внуково, где при буксировке столкнулись два воздушных судна авиакомпаний Azur и «Россия», – сообщается в Twitter СК.

Также опубликовано видео с места столкновения.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины ЧП в аэропорту Внуково, где при буксировке столкнулись два воздушных судна авиакомпаний «AZUR» и «Россия» pic.twitter.com/lwbGgkMVXj — Следственный комитет (@sledcom_rf) 14 февраля 2019 г.

В четверг во Внуково при буксировке Boeing-747 авиакомпании «Россия» задел крылом Boeing-767 авиакомпании Azur. Оба самолета были повреждены, никто не пострадал. Авиакомпания «Россия» оценила ущерб в 300 тыс. долларов.