Ремонт одного из столкнувшихся во Внуково самолетов оценили в 300 тыс. долларов

Авиакомпания «Россия» оценила свой ущерб, нанесенный в результате столкновения двух самолетов в аэропорту Внуково, в 300 тыс. долларов.

«По предварительным данным, ущерб воздушному судну может составить порядка 300 тыс. долларов, которые будут перевыставлены страховой компании», – цитирует «Интерфакс» заявление авиакомпании.

В «России» добавили, что для расследования произошедшего создана специальная комиссия.

Также «Россия» отметила, что во время буксировки пассажиров на борту не было, а саму транспортировку лайнера осуществляла компания, которая не входит в структуру их авиакомпании.

Напомним, во время буксировки Boeing-747 авиакомпании «Россия» задел крылом Boeing-767 авиакомпании Azur. В результате столкновения оба самолета были повреждены.

При этом в компании Azur обратили внимание на то, что их самолет располагался на стоянке строго в соответствии с разметкой и установленными колодками.