Подсчитано число посетивших Россию иностранцев в год чемпионата мира

В России в 2018 году побывали более 24 млн иностранных туристов, сказала зампред правительства по вопросам спорта, культуры и туризма Ольга Голодец.

«Внутренний поток туристический составил уже 60 млн человек, въездной туризм – чуть больше 24 млн», – передает ТАСС заявление вице-премьера. При этом Голодец отметила, что российский рынок туризма обладает колоссальным потенциалом, но для его реализации необходимо развивать инфраструктуру.

Между тем замминистра экономического развития Сергей Галкин на полях российского инвестиционного форума сообщил, что потенциальные инвестиции в туристическую отрасль оцениваются в 100 млрд долларов, но при формировании более качественной туриндустрии могут вырасти в два раза.

В 2018 году заявлялось, что после чемпионата мира по футболу Россия сохранила привлекательность для иностранных туристов, повысив турпоток на 20%.

По итогам прошлого года Россия стала второй в мире по числу проданных туристических путевок.