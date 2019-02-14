Сокамерник рассказал об отношениях с Мамаевым

Сокамерник футболиста Павла Мамаева в СИЗО «Бутырка» рассказал о своих отношениях со спортсменом.

«У нас прекрасные отношения (с Мамаевым). Да, в камере у нас все спортсмены. Я лично хоккеем занимался», – рассказал сокамерник футболиста, передает РИА «Новости».

Он также пояснил, что все 12 человек, которые содержатся в камере с Мамаевым, занимаются спортом. Сокамерник рассказал, что во время прошедшего в четверг матча в «Бутырке» стоял на воротах.

14 февраля Мамаев сыграл в изоляторе в футбол, при этом Александр Кокорин, содержащийся в «Бутырке», не стал играть из-за травмы колена.

Напомним, Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий проходят по делу о нападении в начале октября на федерального чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.