Путин выразил соболезнования в связи с терактами в Иране

Президент России Владимир Путин соболезнует иранскому народу и президенту Хасану Роухани в связи с жертвами терактов в Исламской республике.

Путин выразил соболезнования иранскому президенту при личной встрече на полях трехстороннего саммита по Сирии в Сочи. «Хочу выразить соболезнования всему иранскому народу и семьям погибших, всем, кто пострадал в этих террористических актах», – произнес Путин, передает ТАСС.

В среду при террористической атаке автобуса с военнослужащими Корпуса стражей исламской революции на юго-востоке республики произошел взрыв. Погиб 41 человек, включая нескольких членов Корпуса.