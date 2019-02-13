Жертвами теракта в Иране стали более 40 человек

При взрыве на юго-востоке Ирана погиб 41 человек, включая военнослужащих Корпуса стражей Исламской революции, сообщают информационные агентства.

«Число жертв достигло 41, включая членов КСИР и гражданских лиц», – передает Fars.

Сообщается, что взрыв был устроен террористами, которые атаковали автобус с военнослужащими КСИР.

По информации РИА «Новости», ответственность за теракт пока не взяла ни одна террористическая организация.

Во вторник сообщалось о взрыве на турецко-сирийской границе. В результате подрыва автомобиля пострадали, по меньшей мере, три человека