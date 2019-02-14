В Африке нашли динозавра с позвонками в форме сердца

Палеонтологи нашли в Танзании практически полный скелет титанозавра, в составе конструкции были обнаружены хвостовые позвонки в форме сердца.

«Это открытие помогло нам понять, как выглядела фауна Африки во время одной из эпох «великих перемен». Вдобавок, теперь мы лучше понимаем то, как выглядела география континента в то время, а необычный хвост данного ящера стал своеобразным подарком для публики на день Святого Валентина», – рассказала представитель Национального научного фонда США Джуди Ског (Judi Skog), передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал PLoS One.

Титанозавры относятся к зауроподам, крупным четвероногим травоядным ящерам, как правило, достигавшим гигантских размеров. Они откладывали огромное количество яиц и полагались на быстрый рост молодняка.

К семейству Titanosauria ученые причисляют все новые окаменелости, которые нельзя отнести к тому или иному роду зауроподов.

Большинство останков титанозавров, в том числе гигантских аргентинозавров, достигавших массы в 90 тонн, находили на территории Патагонии, провинции на юге Аргентины, где в древние времена были условия для существ подобных размеров.

Не так давно исследователи начали находить останки древних рептилий в Сибири и на севере Африки. Ученые предположили, что титанозавры могли жить на всей поверхности древней Земли. Анализ останков, полагают они, сможет помочь установить родину гигантов и объяснить, как они покорили всю планету.

Исследователи из университета Огайо (США) Эрик Горскэк (Eric Gorscak) и Патрик О'Коннор (Patrick O'Connor) причислили к их очень необычным динозаврам с юга Африки.

Они проводили раскопки на юге Танзании, в породах, сформировавшимся около 120-100 млн лет назад, в середине Мелового периода. В это время флора и фауна Земли начали резко меняться после очередного вымирания, которое произошло из-за массовых излияний магмы.

Тогда погибли несколько групп динозавров, что освободило экологические ниши для титанозавров и других животных.

Около 10 лет назад О'Коннор и Горскэк обнаружили гигантскую кость титанозавра, которая застряла в скалистом береге пересыхающей реки Мтука. Четыре года ученые извлекали остальные останки динозавра.

Исследователи считали, что нашли останки малавизавра – одного из титанозавров, живших в те времена.

Но через некоторое время, по мере извлечения новых останков, зубов и фрагментов черепа, ученые поняли, что имеют дело с новым видом зауропод.

Его назвали Mnyamawamtuka moyowamkia, что переводится как «животное из реки Мтука с хвостом-сердцем» на языке кисвахили. Позвонки его хвоста своей формой напоминают сердце человека или других крупных млекопитающих.

Эта находка помогла уточнить возраст отложений в окрестностях и установить, как устроено древо эволюции африканских титанозавров.

Теперь у палеонтологов есть основания считат, что именно Африка была родиной этого семейства, поскольку наиболее разнообразные останки титанозавров, включая Mnyamawamtuka moyowamkia, были найдены тут.