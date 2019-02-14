Скончался футболист сборной СССР Виталий Хмельницкий

На 76-м году жизни умер футболист сборной СССР Виталий Хмельницкий, сообщает киевское «Динамо».

За «Динамо» Хмельницкий сыграл более 200 матчей и забил 54 гола в 1965–1972 годах, на его счету четыре победы в чемпионате СССР и две – в Кубке СССР, сообщается на сайте клуба.

В составе сборной Хмельницкий провел 20 игр, забил семь голов, передает ТАСС.

Хмельницкий, завершив карьеру футболиста, стал тренером в футбольной школе «Динамо».