Американскую шпионку на родине обвинили в намерении разгласить секреты с помощью России

Американская прокуратура предъявила обвинения бывшей сотруднице разведки ВВС США Монике Уитт в том, что она планировала в 2013 году поехать в Россию и связаться с Wikileaks для публикации секретных данных.

В обвинительном заключении говорится, что женщина передала секретные данные Ирану, передает РИА «Новости».

40-летняя Моника Уитт служила в разведке ВВС США с августа 1997-го по март 2008 года, передает ТАСС со ссылкой на электронную базу суда столичного округа Колумбия. Отмечается, что гриф секретности был снят с документа 13 февраля.

ФБР утверждает, что Уитт в июле 2013 года находилась в Афганистане или Таджикистане, где преподавала английский язык.