В кабмине заявили об отсутствии планов по допиндексации МРОТ

Правительство не планирует дополнительно индексировать минимальный размер оплаты труда в 2019 году, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Вы знаете, нет. Мы учли то, что в прошлом году было две индексации, достаточно высокие: с 1 января и с 1 мая была проиндексирована минимальная зарплата. Сейчас нужно дать регионам эту ситуацию нормально удержать, нормально разобраться в соотношениях между заработными платами», – заявил Топилин во время форума «Здоровое общество. На пути к 80+».

При этом он отметил, что МРОТ в России все-таки будет расти, передает РИА «Новости».

«МРОТ будет расти по мере роста прожиточного минимума. С 2021 года у нас срок изменения корзины (продовольственной) по закону. Поэтому сейчас начинаем с экспертами работать, с профсоюзами, с министерствами рассматривать, насколько должен быть рост продовольственной корзины, а за ним должен быть рост прожиточного минимума. 2020 год это будет рост по индексу прожиточного минимума, а к 2021 году будем разбираться, в том числе и с темой пересмотра продовольственной корзины», – рассказал министр.

С 1 января 2019 года размер МРОТ в России должен составить 11 тыс. 280 рублей.

Ранее Госдума приняла закон о ежегодном повышении МРОТ.

Форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+" проходит в Сочи 13 февраля на площадке Российского инвестиционного форума.