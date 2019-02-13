«Аэрофлот» объяснил, почему наши пилоты получают меньше иностранных

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев объяснил, почему компания не может составить конкуренцию иностранным авиакомпаниям в зарплатах и почему существует нехватка пилотов.

По его словам, причина кроется в девальвации рубля, передает «Интерфакс».

«У нас сейчас рассматривается заявка 15 иностранных пилотов. Девальвация – мы не можем платить иностранному пилоту больше, чем нашему. 650 тысяч (рублей – прим. ВЗГЛЯД) – это максимум, что зарабатывает командир корабля дальнемагистрального. Это примерно 10 тыс. долларов. Зарплата пилота, скажем, европейской компании Lufthansa – 14 тыс. евро в месяц. Это несколько другая сумма, это около миллиона рублей. Такую зарплату мы не можем себе позволить платить. Я думаю, что это будет малореалистично», – пояснил Савельев причину роста количества иностранных пилотов.

Он добавил, что в настоящий момент в «Аэрофлоте» работают 20 иностранных пилотов, из которых 15 являются чехами. Также он отметил сложность конкуренции с Китаем.

«Китай очень сильно портит рынок нам. Они забирают наших пилотов и платят от $17 до $25 тысяч в месяц. Правда, там условия совершенно другие: там их жестко эксплуатируют, и они возвращаются не все довольные», – сказал Савельев.

Ранее сообщалось о большом оттоке российских пилотов в Азию.

Напомним, «Аэрофлот» поднял зарплату своим пилотам до 650 тыс. рублей год назад.