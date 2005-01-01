Военные объяснили учебную атаку Су-24 на норвежский радар

Заявление главы военной разведки Норвегии о том, что год назад 11 бомбардировщиков Су-24 ВКС России отрепетировали атаку на норвежский арктический радар в районе города Варде, похоже на правду, заявили источники из числа высокопоставленных российских военных.

В Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах», который ведут бывшие и действующие высокопоставленные российские военные, подтвердили, что в мончегорском полку базируется эскадрилья фронтовых бомбардировщиков Су-24. Их там 12, во время вылета, вероятно, один мог быть не исправен или небоеготов.

Автор поста отметил, что Варде – это одна из первых и главных целей атаки российских ВКС в случае войны с НАТО, так как находящиеся там несколько РЛС «с легкостью просматривали всю Мурманскую область и видели расположенные и в Мончегорске, и в других наших окрестных аэродромах самолеты практически сразу после взлета».

«Нарисованный норвежской разведкой маршрут полета «сушек» крайне близок к их реальным маршрутам в подобном случае», – заявил автор Telegram-канала.

В то же время он отметил, что «проще, безопасней, эффективней и дешевле» атаковать РЛС в Варде с помощью ствольной артиллерии или тактических ракет.

«Заявление норвежской разведки очень похоже на правду», – заключается в сообщении.

Ранее Норвегия заявила о якобы произведенной «репетиции атаки» 11 российских Су-24 на норвежский арктический радар. Утверждалось, что «атака» была произведена 14 февраля 2018 года, а самолеты вылетели с аэродрома Мончегорск в Мурманской области.

В Варде установлен американский радар «Глобус-2».

Авиаэксперт Владимир Попов объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД, зачем нужна была эта «атака».