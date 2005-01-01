Опубликовано видео стрельбы новейшей российской автоматической пушки

Уралвагонзавод разместил видеозапись испытаний уникального 57-миллиметрового автоматического комплекса.

На записи показан боевой модуль АУ-220М, который ведет стрельбу по наземным мишеням прямой наводкой и по навесной траектории, сообщает телеканал «Звезда».

Комплекс может устанавливаться на самолеты. Он будет представлен на военно-техническом салоне IDEX-2019 на стенде российской госкорпорации «Ростех».

Ранее 57-миллиметровый боевой модуль испытали в составе роботизированной боевой разведывательной машины БРМ-3К «Рысь».