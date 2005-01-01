Для облагораживания спальных районов привлекут молодых архитекторов

Глава российского государства Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета призвал привлекать молодых архитекторов к облагораживанию общественных пространств в городах.

В течение шести лет планируется обновить более 30 тыс. парков, скверов, набережных, прогулочных зон, сообщил президент, выступая на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросам улучшения жилищных условий населения и формирования благоприятной городской среды. Путин призвал «опираться на лучшие мировые практики», а также на опыт Москвы, Казани, других российских городов, которые «принимали матчи чемпионата мира по футболу», сообщается на сайте Кремля.

Как отметил Путин, в ОНФ обратили внимание, что «даже в успешных, крупных мегаполисах порой забывают о людях, которые живут на окраинах городов». Он подчеркнул, что «делать достойным образом» так называемое общественное пространство «недорого».

Спальные районы необходимо обеспечить социальной инфраструктурой, при этом «общественные пространства должны быть человеческими», то есть «современными и отвечающими требованиям сегодняшнего дня», сказал президент.

Путин призвал «привлекать ведущие проектные, архитектурные команды, прежде всего, конечно, молодые». В частности, он обратил внимание на выпускников программы «Архитекторы.РФ».

Также глава государства подчеркнул важность того, чтобы в «формировании городской среды участвовали сами граждане», но «процесс не должен привести к затягиванию принятия решений». Если обращать внимание на пожелания граждан, то и отношение к проектам «будет другим» – «бережным, аккуратным, осторожным», сказал Путин.

«Люди вам будут за это благодарны», – заявил он.

Напомним, говоря о ситуации с аварийным жильем, Путин заметил, что нужно не «латать», а реально обновлять жилой фонд в стране.