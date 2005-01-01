Путин призвал создавать общественные пространства в спальных районах

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, который проходит в Казани в новом формате, заявил, что необходимо создавать общественные пространства в спальных районах городов, участие в их формировании должны принимать сами жители.

Путин заявил, что спальные районы нужно обеспечить не только социальной инфраструктурой, они должны иметь и свои общественные пространства – «современные и достойные». «Недорого это делать», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он добавил, что для создания общественных пространств нужно привлекать ведущие проектные архитектурные команды.

«Самое главное, чтобы в формировании городской среды участвовали сами граждане. Именно людям нужно дать возможность решать, какими будут города и поселки», – сказал Путин. Президент заметил, что это не должно привести к тому, что сроки принятия решений будут затянуты, напротив, это будет полезно делать на первичном этапе.

Президент выразил мнение, что люди, участвуя в создании таких объектов, будут бережнее к ним относиться.

«Даже в успешных крупных мегаполисах порой забывают о людях, которые живут на окраинах городов. Давайте мы вернемся к этой проблеме», – передает слова Путина ТАСС.

Президент также пообещал, что благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» за шесть лет будут обновлены свыше 30 тыс. общественных пространств – парков, скверов, набережных, прогулочных зон. В этой работе он призвал опираться на лучшие мировые практики и собственный опыт, в том числе опыт городов, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу.

Говоря о ситуации с аварийным жильем, Путин заметил, что нужно не «латать», а реально обновлять жилой фонд в стране.

«Наша задача – расселять аварийное жилье в больших объемах, чем оно образуется, то есть свыше 2 млн кв. метров в год. И на такой уровень мы обязаны выйти не позднее 2023 года», – сказал президент.

Он добавил, что строительная отрасль переживает серьезные перемены и глубоко реформируется, и напомнил, что с 1 июля заработает новая схема финансирования жилищного строительства, которая «должна быть безопасной, необременительной для граждан, защищать людей от избыточных рисков при покупке жилья». Президент призвал при изменении градостроительных норм и правил обеспечивать рост объемов ввода жилья в эксплуатацию.

Во вторник Путин принял участие в заседании президиума Госсовета, который проходит в новом формате.

Согласно новому формату, обсуждение заявленной темы ведется в течение нескольких дней при участии представителей правительства и регионов, при этом обсуждение разделено на семь секций, а дискуссии проходят с акцентом на достижение задач, поставленных в приоритетных национальных проектах. Каждая из семи подгрупп занимается определенной темой, связанной с улучшением жилищных условий и формированием благоприятной среды.

На заседании Путин поддержал идею возрождения механизма жилищно-строительных кооперативов, потребовал решить проблему мусорных свалок при минимальной нагрузке на граждан, пообещал следить за уровнем ставок по ипотеке и призвал к реализации всех договоров долевого участия в стране, чтобы защитить права обманутых дольщиков.