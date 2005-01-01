Путин не обнаружил Минниханова на заседании Госсовета

На заседании президиума Госсовета российский лидер Владимир Путин предоставил слово главе Татарстана Рустаму Минниханову, однако того неожиданно не оказалось на месте.

Путин собирался предоставить слово Рустаму Минниханову, который является руководителем рабочей группы Госсовета. «Взял и ушел куда-то. Куда вышел?» – сказал Путин, когда выяснилось, что Минниханова нет на месте.

Видео инцидента опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Взял и ушел куда-то. Куда вышел?»: Путин потерял на президиуме Госсовета Минниханова pic.twitter.com/nJmwU4hwcV — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 февраля 2019 г.

Перед этим Путин пожурил Минниханова за то, что тот отвлекся от дискуссии на встрече с общественными деятелями в республике.