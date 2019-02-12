Путин поймал главу Татарстана на невнимательности

Президент России Владимир Путин обратил внимание, что глава Татарстана Рустам Минниханов отвлекся от дискуссии во время встречи с общественными деятелями в республике.

«Рустам Нургалиевич, Рустам Нургалиевич, что ты. Не слушает нас», – посетовал глава государства во время разговора с общественными деятелями.

Видеозапись опубликована в телеграм-канале RIA_Kremlinpool.

Ранее Путин в ходе разговора с общественниками в шутку сказал, что в будущем попробует попасть в профессиональную хоккейную лигу, как только у него будет меньше обязанностей.