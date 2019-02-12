Путин оценил свои способности к хоккею

Президент России Владимир Путин сказал, что он «хоккеист еще тот» и пошутил по поводу перехода в профессиональную хоккейную лигу после смены работы.

«Хоккеист я еще тот. Я, все-таки, занимаюсь сейчас другой работой. Потом, может быть, попозже перейду в профессиональную хоккейную лигу. Когда у меня будет меньше обязанностей по сегодняшнему месту работы», – с улыбкой сказал президент на встрече с общественниками в Татарстане.

Видеозапись с высказыванием главы государства опубликовал в своем Twitter специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Путин: Хоккеист я еще тот. Я все-таки занимаюсь сейчас другой работой. Потом, может быть, перейду в профессиональную лигу, когда у меня будет меньше обязанностей будет по сегодняшней работе pic.twitter.com/X7LnESG6vD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 февраля 2019 г.

Разговор на хоккейную тему у главы государства завязался в диалоге с обманутым дольщиком, обратившимся к президенту с просьбой помочь выделить средства из федерального бюджета. Он в ходе разговора объяснил, что является членом спортивной школы «Динамо», передает РИА «Новости».

«Я как бывший хоккеист говорю вам: помогите как хоккеист хоккеисту. Я вам всегда шайбу отдам, и вы забьете свой хороший гол», – сказал он Путину.

Путин перед Новым годом сыграл в товарищеском хоккейном матче «Ночной лиги», который проходил на катке на Красной площади.