Народный фронт предложил ужесточить наказание за нападения на медработников

Эксперты ОНФ предлагают внести в Уголовный кодекс статью, которая наказывает за посягательство на жизнь и здоровье медиков – если это посягательство связано с осуществлением их профессиональных обязанностей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Фронта.

«К сожалению, уровень агрессии в последнее время вырос по всей стране. Раньше и представить не могли, что кто-то нападает на врачей. Врачи всегда были вне любых разборок. И даже мафиозные структуры с уважением относились к врачам. Но теперь нападения стали серьезной проблемой, которую надо решать», – сказала профессор, доктор медицинских наук Елена Малышева, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Нападения на врачей и других медработников происходят практически ежедневно, констатируют эксперты ОНФ.

Поэтому они предлагают дополнить действующий Уголовный кодекс РФ соответствующей статьей. Наказание предлагается ввести по аналогии со статьями УК, которые защищают жизнь и здоровье правоохранителей. Преступления против сотрудников полиции и других правоохранительных органов наказывается гораздо жестче, чем обычные побои или хулиганство, напоминают в ОНФ.

Нельзя сказать, что для особой защиты врачей ничего не делается. Еще в позапрошлом году Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает внести в УК статью «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи» (статье предлагается присвоить номер 124.1). Однако, по оценке экспертов ОНФ, не все положения этой предлагаемой статьи способствуют защите медработников от нападений.

«При таком раскладе правонарушителю будет гораздо проще уйти от ответственности, чем понести наказание», – уверен сопредседатель Центрального штаба ОНФ, известный врач Леонид Рошаль.

«Мы же предлагаем не ставить во главу угла вред, который получил пациент от того, что кто-то помешал медикам оказать ему помощь, – поясняет доктор Рошаль. – Для нас первостепенен сам факт угроз или насилия в отношении врачей и санитаров. Мы говорим о защите конкретного медицинского работника, когда в результате нападения он не может продолжать свою профессиональную деятельность. Ведь это ставит под угрозу не только жизнь самого доктора, но и неопределенного числа пациентов, которым он не сможет оказать помощь».

Ведь такой доктор может быть единственным дежурным врачом в больнице, или после такого нападения целый населенный пункт останется без врача, заметил Рошаль.

По слова сопредседателя Центрального штаба ОНФ, у Минздрава есть свои предложения на этот счет. «В ближайшее время мы найдем единую трактовку для того, чтобы защитить и врачей, и пациентов», – добавил Рошаль.