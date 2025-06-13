Посол Парамонов рассказал, как Запад сделал Украину инструментом сдерживания

Посол Парамонов: Страны Запада запустили «украинский проект» в 90-х и даже раньше

Tекст: Ирма Каплан

Посол России в Италии Алексей Парамонов на торжественном приеме по случаю Дня России осудил действия западных стран, отметив стратегию коллективного Запада по поддержанию геополитической гегемонии, которая реализуется через так называемый «украинский проект», передает ТАСС.

«Одним из элементов стратегии коллективного Запада по поддержанию собственной геополитической гегемонии стал запущенный еще в 90-х годах, а, на самом деле, еще сразу после окончания Второй мировой войны «украинский проект». Он предусматривает использование Украины в качестве геополитического тарана и инструмента сдерживания России», – сказал он.

Парамонов добавил, что задача коллективного Запада – разорвать политические, экономические, научные и культурно-гуманитарные контакты, налаженные за более чем 300 лет плодотворного взаимодействия России и Европы.

Наиболее деструктивным и потенциально опасным дипломат назвал запущенный нынешним руководством Евросоюза и брюссельскими бюрократами во главе с Урсулой фон дер Ляйен долгосрочный курс на милитаризацию и подготовку к военному противостоянию с Россией.

«Важно четко осознавать, что эта стратегия, навязываемая западноевропейским странам и их населению, основана на лжи о якобы неизбежной агрессии России против своих западных и северных соседей после завершения конфликта на Украине», – подчеркнул российский посол.

Напомним, ранее министры обороны стран НАТО одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей. Генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции заявил, что это самое значительное обновление стратегии НАТО со времен холодной войны.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рютте подготовил заявление, в котором настаивает на резком усилении противовоздушной обороны блока для противодействия существующим угрозам.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД пыталась разобраться, зачем Запад придумал миф о «скором нападении России».