Появилось видео громкого полета российского Ту-142 над учениями НАТО

Перехват Ту-142 американскими F-18 во время осенних учений НАТО Trident Juncture сняли на видео, ролик был опубликован в Сети.

В опубликованном ролике запечатлено сопровождение российского противолодочного Ту-142 американскими F-18, передает Avia.pro со ссылкой на источники.

Источник добавил, что съемка велась с одного из двух сопровождавших Ту-142 самолетов F-18.

Напомним, в ноябре Ту-142МК пролетел на низкой высоте недалеко от флагмана шестого оперативного флота американских ВМС, штабного корабля «Маунт Уитни», с которого велось руководство учениями НАТО в Норвегии.