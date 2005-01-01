Путин утвердил паралимпийца Бурлакова членом Общественной палаты России

Паралимпиец, чемпион мира по пара-карате Сергей Бурлаков указом президента Владимира Путина стал членом Общественной палаты России.

Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте Кремля.

«Утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Бурлакова С.В. – спортсмена-паралимпийца, члена Общественного совета при Уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребенка», – говорится в тексте документа.

Сергей Бурлаков является российским спортсменом-паралимпийцем из Таганрога.

В юности во время прохождения срочной военной службы он попал в аварию и, брошенный сослуживцем, пролежал на сорокоградусном морозе целую ночь. Врачам чудом удалось спасти жизнь Бурлакова, однако цена оказалась высока – четырехкратная ампутация конечностей.

Несмотря на пережитую трагедию, он доказал, что человеку с сильной волей все под силу. Начав заниматься легкой атлетикой и плаванием, Сергей Бурлаков добился достойных восхищения успехов в спорте. Он стал мастером спорта в нескольких дисциплинах, двукратным чемпионом мира по пара-карате и двукратным бронзовым призером по карате.

Общественная палата – консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления.

Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия граждан России, общественных объединений и некоммерческих организаций.

Срок полномочий состава – три года, численность – 168 человек (40 – по президентской квоте, 85 – от общественных палат субъектов России, 43 – от общероссийских общественных объединений).