Полицейские занялись проверкой угроз Запашному в соцсетях

Полицейские проверяют угрозы, поступившие в адрес директора Большого Московского цирка Эдгара Запашного в Instagram, рассказал источник в правоохранительных органах.

В полицию поступило заявление, что 29 декабря Запашный на территории спорткомплекса «Лужники» получил в соцсети угрозы жизни и здоровью, сообщил собеседник РИА «Новости».

Угрожавший сообщил, что встретится с Запашным до конца января 2019 года.

«Проверка по данному заявлению продолжается», – сказал источник.

Представитель Запашного подтвердила, что директору цирка поступали угрозы. «Да, Эдгарду Вальтеровичу действительно угрожали в декабре, но данный вопрос мы не комментируем. Обращаетесь, пожалуйста, в Следственный комитет», – сказала она.

В середине декабря у Запашного произошел конфликт с главой совета директоров группы «Самфар» Михаилом Гуцериевым. Директор цирка коснулся вопроса о строительстве в Сколково «стационарной площадки канадского цирка Cirque du Solei». Он обвинил Гуцериева во вложениях, которые «были бы полезны для российского искусства», а не для зарубежного.

Гуцериев заявлял, что будет судиться с Запашным из-за клеветы.