Африканский союз выступил за проведение в Ливии всеобщих выборов

Африканский союз выступил за организацию международной конференции по урегулированию кризиса в Ливии с последующим проведением в этой стране всеобщих выборов, говорится в коммюнике по итогам 32-го саммита панафриканской организации в Аддис-Абебе.

По итогам саммита Ассамблея Афросоюза поручила председателю Комиссии этой организации Мусе Факи Махамату «приложить усилия с целью созыва в Аддис- Абебе в июле 2019 года международной конференции под эгидой АС и ООН по вопросу примирения в Ливии», передает ТАСС.

Проведение в Ливии всеобщих выборов предложено назначить на октябрь 2019 года.

Напомним, три месяца назад, 12 ноября 2018 года в итальянском Палермо состоялась двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию. Российскую делегацию возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев, который обвинил НАТО в «циничном обмане» Совбеза ООН из-за свержения Муаммара Каддафи и бомбежек альянсом Ливии.

Глава Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар на конференцию в Палермо приезжать отказался.

Незадолго до этого в Москве состоялась встреча Хафтара с министром обороны России Сергеем Шойгу, на которой они обсудили вопросы безопасности в регионе в целом и ситуацию в Ливии в частности.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какое отношение имеет мир в Ливии к поставкам российского газа в Европу.